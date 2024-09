El 98% de los directivos de empresas españolas asegura que aumentará su plantilla a lo largo del año, lo que supone ocho puntos porcentuales por encima respecto al año pasado, según el informe 'KPMG CEO Outlook 2024'. El informe también refleja que, respecto al conjunto de la economía, los directivos mantienen también el optimismo, ya que ocho de cada diez confían en que crecerá.

La práctica totalidad de los primeros ejecutivos españoles encuestados (98%) prevé incrementar sus equipos, ocho puntos porcentuales por encima de la pasada edición. Además, un 42% anticipa que lo hará por encima del 6%. En cuanto a la evolución de sus propias empresas, los directivos siguen siendo optimistas ya que el 76% confía en que crecerán en los próximos tres años. Sin embargo, este porcentaje es diez puntos inferior al de 2023.

El reto de la inteligencia artificial

Además, el porcentaje de directivos que no confían en el crecimiento de sus empresas a medio plazo no experimenta cambios con respecto a la pasada edición y se mantiene en el 4%. Los encuestados prevén que sus ingresos aumenten en los próximos tres años y un 68% calcula que ese incremento será superior al 2,5%. Respecto a la implementación de la Inteligencia Artificial, el 60% de los directivos españoles va a invertir en esta tecnología con independencia de la situación económica. El 72% considera que esta inversión no comenzará a dar frutos hasta dentro de al menos tres años.

Por otro lado, ocho de cada diez se muestran preocupados por los aspectos éticos del uso de la IA en sus organizaciones, pero descartan que esta tecnología vaya a reducir significativamente el número de puestos de trabajo, aunque reconocen que conllevará actualización de conocimientos y capacidades de los empleados.

Para seis de cada diez encuestados las capacidades y habilidades que requiere la IA generativa suponen un reto para su implementación. De hecho, solo el 28% de los encuestados considera que sus empleados están capacitados para aprovechar el potencial de esta innovación. Sobre los riesgos que amenazan el crecimiento, el 20% cree que la ciberseguridad es el principal riesgo para el crecimiento de su organización a medio plazo.