“La pobreza energética puede suponer alrededor de 2.000 muertes al año”

Laura volverá a echar mano del brasero aunque la última vez les dio un susto de muerte. A pesar de los riesgos no tienen otra forma de calentarse. Encender el radiador es para ellos un lujo que con la subida del 11% ya no podrán asumir. Porque Laura tiene un hijo autista. De los 1.000 euros que cobra Laura, tiene que pagar 500 euros por la terapia de su hijo autista, un gasto al que no está dispuesta a renunciar.

El año pasado las empresas eléctricas cortaron la luz a un millón y medio de personas y cada vez aumentan más las muertes por esta causa como denuncian muchas asociaciones.

“Aproximadamente entre el 10% y el 40% de las muertes adicionales que se producen en invierno se pueden deber a la pobreza energética y eso en España podría estar suponiendo alrededor de 2. 300 muertes prematuras al año”. Una situación precaria, que con la reciente subida de la luz se verán expuestos más de dos millones y medio de hogares españoles.

Desde Cáritas alertan de que cada vez son más las familias que tienen problemas para hacer frente a este gasto que ha aumentado un 326% en los últimos dos años.