Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, compareció en la previa de la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al Jazira y explicó que darán el máximo para ganar un nuevo título.

"No hay partido fácil. Tenemos una semifinal que entre comillas la gente dice que es fácil, pero nosotros no pensamos en que va a ser fácil. Pensamos en todo lo contrario. Mira el año pasado ante Kashima. Ante el Real Madrid todos quieren hacer un gran partido", advirtió Zidane.

"No es como el año pasado, hay menos diferencia horaria y eso es mejor. Hemos entrenado dos días y tenemos una buena mentalidad de cara a la final. Hemos estudiado al rival como siempre, pero lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros", explicó el entrenador del Real Madrid.

El técnico galo habló sobre el duelo entre Messi y Cristiano por ser el mejor: "Yo tengo al mejor y lo está demostrando. Ronaldo ha hecho historia con este club y esta camiseta".

Respecto al VAR, Zidane se mostró partidario aunque con alguna duda.

"La tecnología se hace para mejorar. Esto es lo positivo. Luego, en los detalles, a lo mejor alguna cosa no me gusta", indicó Zidane.

Pese a que pueden sumar el quinto título del año, Zidane aseguró que no cree que este sea el mejor año en la historia del club.

"No creo que sea el mejor año del Madrid en la historia, porque el Madrid es muy grande, pero a nosotros nos motiva. Todos queremos volver con el trofeo y eso es lo que vamos a intentar", aseguró Zidane.

El entrenador fancés también habló sobre la normativa del Mundialito y la posibilidad de que algún jugador se pueda perder el Clásico por una expulsión.

"Puede pasar. Son dos competiciones diferentes y me parece fuerte que suceda. Pero no va a pasar nada. Yo pienso en positivo. No podemos hacer nada", concluyó Zidane.