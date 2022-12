El Granada, rival en Liga

"Afrontamos el partido contra el Granada de la misma manera que el del Sevilla"

Piqué habló del arbitraje del Madrid-Sevilla

"Las palabras de Piqué sobre el arbitraje no me preocupan. No quiero estar en ese debate"

"Lo único que me preocupa es lo que vamos a hacer nosotros, no los arbitrajes"

Habló con Cristiano para que rotara

"Cristiano es un jugador muy inteligente. Mi idea es que esté bien a lo largo de la temporada"

"Con 20 partidos en 70 días, Cristiano tiene que descansar. Es inteligente y hablamos para que rote"

¿Cambio de posición de Cristiano?

"Puede jugar en cualquier posición. Últimamente ha estado más de '9' pero puede estar en la banda"

"Sufro por dentro aunque físicamente no se me note. Tengo todavía 44 años"

Once ideal de la UEFA

"Estoy contento por los cuatro que están. Significa que lo han hecho bien. Hay más que lo merecían"

¿La clave del mejor James?

"Su trabajo. Es él mismo. No solo le vi bien el otro día, también en otros partidos"

Sobre el grupo: trabajo y diversión

"Para mí son todos importantes. El equipo. El grupo. Son muy buenos"

"James y Asensio hicieron un gran trabajo tapando las subidas de los laterales del Sevilla".

"Disfruto todos los días de esto. Al principio, no tanto..."

"Veo a los jugadores disfrutando todos los días y eso me encanta"

"Los jugadores trabajan mucho cada día. Es difícil conseguir lo que ellos están haciendo".

Sin sorpresas en la convocatoria

La lista completa está formada por los porteros Navas, Casilla y Yáñez; los defensas Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão y Danilo; los centrocampistas Kroos, James, Casemiro, Modric, Asensio e Isco; y los delanteros Cristiano Ronaldo, Benzema, Mariano y Morata.