Navas: "Keylor entra en la convocatoria. Coentrao entrena con normalidad y puede estar en la lista. Sabemos que Keylor es muy importante. Igual que Kiko y Rubén. Veremos cómo lo organizamos. Para mí también existe rotación en la portería, como los jugadores de campo".

Rotaciones: "Necesitaré de todos los jugadores porque son muchos partidos. De Benzema, de Morata y de Mariano. Habrá momentos en la temporada en que haya que tomar decisiones y gestionar la plantilla. Los jugadores están preparados".

Messi: "¿Es peor el Barça sin Messi? Sí. Messi es Messi, sabemos lo que puede aportar".

BBC: "La BBC está bien. Estoy contento con lo que están haciendo. Mi descontento en la primera parte de Villarreal fue con todos, no con la BBC"

Balón parado: "A balón parado tenemos jugadores importantes. Preparamos los partidos y también esa faceta en ataque y en defensa"

Falta de intensidad: "En el descanso contra el Villarreal dije que faltaba intensidad. Si les dejábamos jugar nos meterían en problemas... y pasó"

Casemiro: "No jugaremos diferente sin Casemiro. Nuestra idea será la misma. Algo cambiará porque habrá otro jugador, pero la idea es igual".

Pintus: "La experiencia y el trabajo de Antonio Pintus nos aporta mucho".

Marcelo: "No podemos hacer nada con la lesión de Marcelo. Espero que se recupere pronto. Tenemos una plantilla amplia y haremos cambios".

Filipe Luis: "¿La foto de Filipe? No me quiero meter en esas cosas. No quiero otro lío en mi cabeza".

Selecciones: "Tenemos el problema de que muchos jugadores se van con sus selecciones. Jugamos cada tres días y muchos viajes. Es difícil. Mis jugadores valen mucho dinero en el mercado porque son los mejores. Es su mérito".

Cristiano Ronaldo: "La clave de Cristiano es su motivación. No todos los jugadores tienen eso. Es su gran virtud y tiene una gran calidad".