La cicatriz a lo Harry Potter del jugador Luigi Datome con la que conoció a J.K. Rowling

El partido que enfrentaba al Fenerbahçe y el Galatasaray acabó con incidentes, y uno de ellos provocó un efecto "mágico". El jugador, Luigi Datome, salió con una cicatriz que tenía una forma de rayo, similar a la del famoso personaje del mundo mágico, Harry Potter.

Guys, please tag me and @jk_rowling with the picture, it's the only chance I have to know her. #letstakeadvantageofit — Gigi Datome (@GigiDatome) 12 de marzo de 2017

.@GigiDatome Just seen this! For the record, nobody needs a lightning-shaped cut to the head to meet me. Get well soon x #donttrythisathome https://t.co/22VoQkUErv — J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 de marzo de 2017

