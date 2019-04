Sadaf Khadem, la boxeadora iraní que no puede regresar a Irán por no usar el hiyab: "He ganado por las mujeres"

"Irán tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto, pero al final una puede conseguir lo que se proponga". Esta frase resume la actitud positiva de Sadaf Khadem, la primea mujer que debuta de forma profesional en el boxeo.

El problema es que Sadaf Khadem no podrá regresar a Teherán, donde era profesora de fitness. La razón no es otra que la de no haber usado el hijab en su combate.

"Al principio mis padres estaban en contra del boxeo, pero luego lo aceptaron y me apoyaron. Todo lo que tengo ahora es gracias a ellos", asegura Sadaf.

Esta boxeadora dedicó su victoria a a las mujeres y todos aquellos que han perdido la vida por mi país".

