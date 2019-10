Conor McGregor está de vuelta, como él mismo dice en redes sociales. El luchador de la UFC, durante una ronda de preguntas, llamó "cobarde" a una familia procedente del mismo lugar del que es Khabib y por ello le lanzaron un botellazo directo a la cabeza.

Con reflejos, el escocés esquivó el objeto y la seguridad del evento hizo el resto, expulsando al daguestaní del lugar.

Conor @TheNotoriousMMA McGregor dodges a bottle thrown by angry Dagestani man seeking answers for his words about his homeland and @TeamKhabib pic.twitter.com/4kJZUOU58j