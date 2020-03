Otro lío más para Tyson Fury. El boxeador, según publica 'Daily Mail', habría sobornado a un granjero para evitarse un positivo en un control antidopaje. Martin Carefoot, nombre del supuesto sobornado, ha denunciado ahora que el pugil no le ha pagado los más de 27.000 euros que le prometió.

Todo se remonta a 2015, cuando Fury dio positivo por nandrolona justo cuando iba a combatir contra Christian Hammer y Wladimir Klitschko. En ese momento, el Antidopaje Británico pidió explicaciones al boxeador sobre unos niveles de nandrolona que no se habían producido de manera natural. Además, posteriormente dio positivo por cocaína.

En ese momento, Fury dijo que todo fue por comer jabalí no castrado... y ahí es donde entra este granjero. Carefoot dio dos declaraciones firmadas para verificar el estado de los animales consumidos por el boxeador, algo que ahora dice que es falso.

"Nunca he tenido jabalíes. Sólo le seguí el juego porque me dijo que me iban a pagar", dice el granjero.

A pesar de todo, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, apoya a Fury: "Prefiero creerle a él antes que a quien dice haber mentido en documentos legales para ganar dinero".