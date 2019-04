Nadal, en uno de sus peores momentos: "He tenido un problema detrás de otro"

Rafael Nadal concedió una entrevista a pocos días de debutar en el Conde de Godó. El tenista balear fue eliminado en semifinales de Montecarlo, torneo que ha ganado once veces, contra Fabio Fognini.

Nadal afirma que siempre se puede hacer peor: "He hecho semifinales de un torneo como Montecarlo, pero se puede hacer, sin ninguna duda". Además, fue muy autocrítico con su nivel en el partido contra el italiano Fognini: "Fue posiblemente mi peor partido en tierra. No hay que esconderlo, no creo que engañar a nadie sea beneficioso".

El tenista español echó la vuelta atrás a su carrera profesional: "La gente que vive mi día a día sabe la dificultad de lo que he ido consiguiendo". Por primera vez en 15 años, Nadal va a llegar al Conde de Godó sin ganar ningún título: "He tenido un problema detrás de otro".

