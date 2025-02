El VAR desembarca en el tenis: ¿Cuándo se implementará en el circuito?

El tenis plantea una revolución en su deporte. Un giro de tuerca más en la lucha por acabar con las acciones injustas y que los tenistas se sientan perjudicados en algún punto determinado.

Y es que una mala decisión del juez de silla en un momento concreto puede cambiar dinámicas de partido en un deporte donde el aspecto mental tiene casi la misma influencia que el físico. El 'Live Electronic Line Calling', el particular VAR del tenis, se probará en los Masters 1000.

El Masters 1000de Indian Wells, que se desarrollará del 2 al 16 de marzo, será el punto de partida de este sistema de video-arbitraje y se utilizará en los ocho torneos restantes de esta categoría.

En un vídeo explicativo publicado en las redes sociales de 'ATP', explican su funcionamiento: "Los jueces de silla podrán revisar decisiones, incluyendo dobles botes, faltas, toques, errores en el marcador y posibles situaciones de descalificación".

El objetivo del 'Live Electronic Line Calling' es claro: "Ofrecer los estándares de arbitraje más precisos posibles a jugadores y aficionados".

Con la suma del sistema del ojo de halcón automático, el destino del tenis es el de limitar los errores para conseguir que la justicia sea infalible.

