El carácter de Daniil Medvedev es de sobra conocido en el mundo del tenis. Y en este Open de Australia su comportamiento está siendo vergonzoso en algunos momentos. En su semifinal de este viernes la tomó con el juez de silla. "Eres estúpido", le repetía casi en cada parón.

Y su rival, el griego Stefanos Tsitsipas, ha cargado contra él en la rueda de prensa posterior al encuentro que le ha dejado fuera de la gran final ante Rafa Nadal.

"Fue divertido. No le he prestado demasiada atención. Sé que los jugadores hacen esto para tratar de distraerte. Tal vez fue una táctica. De todos modos, él no es de las personas más maduras", soltó el tenista.

Además se defendió de las acusaciones de Medvedev, que insistió todo el partido que estaba recibiendo órdenes de su padre desde la grada: "Eso es absolutamente falso".

"No escucho nada cuando juego. Es imposible. Con el ruido que hace el público entre cada punto, haría falta una gran audición para escuchar lo que dicen los entrenadores", sentenció.