A pesar de las molestias finales, el paso de Rafa Nadal por Brisbane ha sido más que satisfactoria. Un año sin competir y el balear fue capaz de alcanzar los cuartos de final. Y dejando rastros de un tenis notable que hacen pensar que en el Open de Australia podría dar alguna sorpresa.

Su tío y exentrenador, Toni Nadal, confía al 100% en él. Y se atreve a aventurar que puede ganar en Roland Garros, su torneo favorito. Todo ello si "consigue llegar a un nivel aceptable". Así lo ha expresado en 'El Larguero'.

"Le veo capaz de ganar Roland Garros. Primero, porque soy su tío... segundo porque ha ganado 14 veces y después porque el año pasado ganó Djokovic. No ganó el mejor Djokovic de la historia, ganó Djokovic y creo que en tierra Rafael es mejor que él. Si Rafael consigue llegar a un nivel aceptable, creo que puede estar en la lista de favoritos", dijo Toni.

Sobre el torneo de Brisbane, celebró sus dos primeras rondas: "Mi sobrino ha hecho dos buenos partidos. Pese a que Thiem es un rival de renombre está lejos del Thiem de 2019 y el de hoy ha sido un rival más o menos asequible. Hay que ver después en los siguientes partidos, con rivales de mayor entidad, cómo responde...".

"Creo que el inicio ha sido incluso mejor del esperado. Es ir poco a poco, como siempre ha hecho Rafael", opina el que fuera su entrenador.

Sobre 2024 y el que de primeras podría ser el año de su retirada. Toni no tiene tan claro que vaya a ser así: "En el mundo del deporte todo cambia. Si mi sobrino consigue ganar Roland Garros o verse competitivo en el US Open, a él le gusta competir y, entonces, veremos".

"Cuando los periodistas me preguntan por la retirada de Rafael, siempre digo que te retiran los rivales, cuando ves que no eres competitivo y que no tienes opciones. Pongo el ejemplo de Federer, que estuvo 4 o 5 años sin ganar un Grand Slam, pero aunque no ganase pasaba a semifinales, no estaba lejos y por eso continuaba. Si Federer ve que cae en una ronda temprana, se habría retirado antes porque no quería ensuciar su nombre. Y creo que con Rafael va a ser lo mismo", ha sentenciado.