Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, ha hablado en 'Más Vale Tarde' con Iñaki López sobre toda la polémica que rodea a Novak Djokovic en el caso del Open de Australia. El serbio está en un hotel a la espera de una decisión que puede llevarle de vuelta a Serbia, al no estar vacunado contra la COVID-19.

"Hay unas normas y están para cumplirse. Él sabía que el gobierno de Australia, soberano de su país, era que para entrar había que estar vacunado. Si no lo estás había cuatro requisitos para cumplir con la exención. Si no los cumples no puedes jugar el Open de Australia", comenzó Toni Nadal.

Luego, prosigue: "El país, de forma correcta, no ha hecho nada. Tiene unas normas. Unas leyes. Sería ilógico que un ciudadano de otro país pudiera incumplir las normas que sus ciudadanos, los del propio país, tienen que cumplir".

"Entiendo... bueno, no lo entiendo mucho, pero hay gente que no quiere vacunarse. Si la gente no se hubiera vacunado Djokovic no tendría este problema porque no habría Open de Australia. Podemos jugar porque la mayoría sí lo han hecho", dice Nadal.

Luego habló sobre las palabras de su padre: "Compararle con Jesucristo o con Espartaco... Espartaco hizo una lucha contra la opresión del pueblo romano que creo que no es el caso..."

Para terminar comentó lo que ha pasado en redes con Rafa Nadal, que ha sido atacado tras dar su opinión por el caso de Djokovic.

"Los ataques, de la gente que me importa. No de los que no me importan. Ahora estamos en un mundo en el que no hay grises. Qué vas a criticar de alguien que dice que hay unas normas y que están para cumplirse".

