Otro escándalo más en el Abierto de Australia. En esta ocasión, Bernard Tomic había advertido, en pleno partido de la fase previa del torneo, al juez de silla que tenía varios síntomas del coronavirus y que lo mejor para todos era suspender el encuentro en ese mismo instante, pero no se hizo.

Tan solo 48 horas después de esta predicción del tenista, se confirma que tenía razón. Tras realizarse una prueba PCR ha dado positivo en coronavirus. En estos momentos se encuentra aislado y ha reconocido estar teniendo muchos síntomas: "Me siento bastante mal".

El australiano asegura haber cumplido todos y cada uno de los protocolos, pero no entiende cómo se le permitió llegar a la pista para enfrentarse al ruso Roman Safiullin sin haberse realizado una prueba PCR, simplemente valía con el negativo en un test de antígenos que se habían realizado los propios deportistas.

Tomic reconoció tener síntomas pero nadie tomó medidas. "Estoy convencido de que tengo Covid. Te invito a cenar si no doy positivo en tres días, de otra manera me invitas tú a cenar", señaló el australiano al árbitro del partido.

"Me siento peor mentalmente que físicamente porque realmente estaba motivado para regresar y mostrarle al público australiano que puedo ser el tenista que esperan que sea. Estoy decepcionado de que este virus me haya impedido hacer eso. Sé que puede no parecerlo, pero este es el comienzo de mi regreso. Debido a la enfermedad, simplemente no podía jugar a pleno rendimiento. Por mucho que lo intenté, no tenía la energía para luchar. Voy a hacer todo lo necesario para volver a la cima. Realmente aprecio el apoyo de todos", añadió.

Ahora, el Abierto de Australia ha tomado la decisión de realizar pruebas PCR a todos los jugadores y personal del torneo que hubiera estado en contacto con Tomic y se está estudiando la posibilidad de ampliarlo a todos los participantes, para no basarse simplemente en los test de antígenos realizados por ellos mismos.