Delante de la Asamblea Nacional de Francia Angélique Cauchy, extenista francesa, ha confesado que fue violada por su entrenador, Andrew Gueddes, más de 400 veces.

"Me violaba tres veces al día. Recorría los 13 pasos que me separaban de su habitación para que me violase", ha contado en un terrible discurso que pone los pelos de punta.

"Comenzó por agredirme verbalmente. Intenté defenderme y le pedía que terminara, repitiendo, días tras día: 'No me toque, eso no está bien. Yo no quiero'. Él me respondía que esto ocurre muy a menudo entre los entrenadores y las chicas jóvenes", ha relatado la exjugadora.

Andrew Gueddes fue condenado en 2021 a 18 años de cárcel tras ser denunciado por otras jugadoras pero aquello quedó como un hecho aislado. Por ello Angélique ha decidido contar su historia. Gracias a su testimonio se ha abierto una comisión parlamentaria.

Gueddes entrenó desde 1999 en el club Sarcelles, donde llegó a ser denunciado hasta por cuatro niñas de 12 a 17 años. Fue condenado en 2021 y desde entonces se encuentra en prisión.