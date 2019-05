Una tenista se inscribe en Roland Garros, se retira... y gana 20.000 euros sin golpear una sola bola

Más que muchos que trabajan día sí y día también. Eso es lo que ha ganado la tenista Katie Boulter, número 112 del ránking WTA, sin hacer absolutamente nada en Roland Garros. La británica se inscribió en el torneo francés pero, antes de jugar partido alguno, se ha retirado sin jugar. Eso sí, ha pasado por caja para ganar 20.000 euros por perder, sin competir, en primera ronda.

La tenista debía jugar ante Donna Vekic, pero unos problemas de espalda que arrastraba desde la Copa Federación han hecho que no pueda jugar. Aún así, se inscribió en un torneo que tenía muy complicado jugar por dicha lesión.

"Estoy muy decepcionada por tener que retirarme, pero los médicos me han aconsejado que no arriesgue la espalda", comentó en su cuenta de Twitter.

So disappointed to have to pull out of the French Open. I was still hoping to have a chance of competing but doctors have advised me not to take a risk with my back. Can’t wait to get back on court soon.