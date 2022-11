Novak Djokovic peleará contra Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, entre otros, por conquistar la Copa de Maestros. El último gran torneo del año, que se celebrará en Turín y reunirá a los mejores tenistas del mundo. Pero su participación ha provocado varias críticas.

El tenista Cameron Norrie afirma que le parece "extraño" que el serbio esté clasificado para este torneo desde Wimbledon, escenario en el que salió campeón al derrotar Nick Kyrgios en la final.

"Novak está clasificado desde Wimbledon, pero eso me parece un poco extraño. No sé si esa regla ya estaba antes o no, pero me parece injusta, también para Nick Kyrgios. Perdió en la final y no logró nada", denuncia Norrie.

Y lamenta no estar presente en la cita de Turín: "Supe que no lograría esos puntos de Wimbledon, pero pensé que todavía tenía una oportunidad decente para jugar las Finals".

La ATP no dio puntos en Wimbledon debido a la ausencia de tenistas rusos y bielorrusos. Eso provocó que los tenistas que mejor actuaron en la cita de Londres no hayan podido verlo recompensado en su clasificación. El caso de Kyrgios es el más claro, ausente en el torneo de maestros.

Debido a ese no reparto de puntos Djokovic ya rozaba la mano su clasificación antes de Wimbledon, a pesar de que anteriormente no había podido disputar el Open de Australia al no vacunarse contra el coronavirus, y tampoco el US Open, donde se coronó Carlos Alcaraz.