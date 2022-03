Rafa Nadal ya está en semifinales de Indian Wells. Su rival será Carlos Alcaraz, en un duelo que dejará un finalista español después de que el balear eliminase en casi tres horas al australiani Nick Kyrgios en un ttremendo partido.

Terminó 7-6, 5-7 y 6-4 para Rafa, y dejó momentazos de tenis al igual que de nuevo el lado más excéntrico de Kyrgios, con un saque por debajo de las piernas en el que trató de sorprender y de vacilar a Nadal.

El español ni cayó en la trampa ni perdió el temple, y al resto le ganó el punto al australiano.

Sin embargo, más allá del tenis y de todo lo relacionado con la raqueta el momento que está dando la vuelta al mundo lo protagonizaron Kyrgios... y Ben Stiller, el actor. En pleno tercer set, el tenista y el intérprete tuvieron una discusión que pasó de la pista a la grada.

"¿Eres bueno jugando al tenis?", preguntó Kyrgios a Stiller, fan de Nadal declarado que estaba disfrutando del partido junto a su mujer. El actor respondió con un "no", y de nuevo el australiano pasó a la acción.

"Exacto. Así que no me digas cómo jugar. ¿Te digo yo cómo debes actuar? No", sentenció el oceánico,.

Ben Stiller es un fan declarado de Rafa Nadal, tal y como él mismo ha reconocido: "Lo que ha hecho en Australia ha sido alucinante. Este año no me he perdido ningún partido, su temporada es espectacular".

"Hace casi diez años me llamó para una exhibición con Del Potro y con él... no fue muy bien. No salí bien parado, pero he dado muchas clases para la próxima, aunque a lo mejor no hay próxima", dijo.