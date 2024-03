Con motivo de la celebración del Ultimate Tennis Showdown en Oslo, Casper Ruud, Dominic Thiem y Alex de Miñaur han compartido una interesante charla en la que han tratado diversos temas de la actualidad tenística.

Uno ha sido Rafa Nadal y su supremacía en Roland Garros. El noruego lo sufrió en sus propias carnes cuando tras plantarse en la final ante el manacorí, apenas pudo conseguir seis juegos en los tres sets.

Al día siguiente, que es lo que más sorprendió a Ruud, el ganandor de 22 Grand Slams tuvo que abandonar el lugar en muletas.

"Al día siguiente de que me ganara la final de Roland Garros, vi a Nadal en muletas", recuerda el joven jugador, que no dio crédito a la imagen de Rafa después de vapulearle tan solo un día antes.

