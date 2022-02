Paula Badosa ha dado un importantísimo paso adelante en su carrera como tenista. Por primera vez la tenista española se encuentra en el top del ránking WTA. Y lo ha querido celebrar con un mensaje reivindicándose.

"Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre", dice en sus redes sociales.

Y finaliza su mensaje de manera directa a todos aquellos que dudaron de ella: "Y a los que no me habéis apoyado, también porque me habéis hecho aún más fuerte. Seguimos...".

Badosa sube una posición, hasta la quinta, con respecto a la semana pasada con un total de 4.429 puntos. Justo por detrás de ella se encuentra Garbiñe Muguruza con 4.195 puntos.

La tenista cayó en octavos del Open de Australia y su calendario más inmediato pasa por Dubai, Doha y el torneo de Indian Wells.