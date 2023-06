Tras coronarse en Roland Garros y convertirse en el jugador con más Grand Slams de la historia (23),Novak Djokovic vuelve a ver cómo se le presenta de nuevo la posibilidad de ganar los cuatro 'grandes' en un año. El serbio ya tiene el abierto de Australia y el de Francia en sus manos y solo Wimbledon y el US Open se interponen entre 'Nole' y gestar una de las mayores hazañas de la historia del tenis.

A día de hoy solo dos tenistas han conseguido ganar los cuatro grandes torneos en un año. El primero en lograr la hazaña fue John Donald Budge en 1938 y le igualó Rod Laver tanto en 1962 como en 1969. Desde entonces ningún tenista ha sido capaz de ganar el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open en un mismo año.

Algunos de los mejores en el siglo XXI se han quedado a un partido de conseguirlo. Sin ir más lejos, el propio Novak Djokovic desperdició la oportunidad en 2021 cuando, después de conseguir AO, Roland Garros y Wimbledon, cedió en la final del US Open ante Medvedev con un resultado de triple 6-4 para el ruso.

Rafa Nadal también se quedó a uno de los cuatro. En 2010 se le escapó el Open de Australia después de verse obligado a retirarse por una lesión en su rodilla derecha en cuartos de final ante Andy Murray.

A Djokovic se le vuelve a presentar una segunda oportunidad, le faltan Wimbledon y US Open. En hierba parece no tener rival de momento (ha ganado los últimos 4 'grandes' celebrados en Gran Bretaña) pero en la pista dura americana podrían ponerle en problemas los Alcaraz, Medvedev y compañía.

El serbio es consciente de dificultad de la hazaña: "Me encantaría volver a tener una oportunidad en Nueva York. Me encantaría ganar Wimbledon, que es una montaña muy distinta que escalar... Si eso ocurriese, y es un 'y si' muy grande, me encantaría tener la oportunidad de volver a hacer historia en Nueva York".