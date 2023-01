Rafa Nadal, tras 3 horas y 41 minutos, ha vencido a Jack Draper (7-5, 2-6, 6-4 y 6-1) para debutar con victoria en el Open de Australia, Grand Slam del que es vigente campeón.

Durante el partido, con 4-3 en el primer set, se ha vivido un curioso momento. El número 2 del mundo ha ido a su mochila para cambiar de raqueta... ¡pero había desaparecido!.

Al parecer, Rafa le había pedido a un recogepelotas que se llevase una raqueta a encordar, pero se llevaron la que estaba bien y dejaron la mala.

"Se la ha llevado el recogepelotas. El recogepelotas se ha llevado mi raqueta", le ha dicho Nadal al juez de silla en tono jocoso.

Tras el partido, el ganador de 22 Grand Slam lo ha explicado así: "Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y esta vez me he despistado y he puesto para encordar la que no era".

Tras vencer al británico Jack Draper, Nadal se medirá en segunda ronda a Mackenzie McDonald.