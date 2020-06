La organización de la Copa Davis, encabezada por Gerard Piqué, anunció hace unos días el aplazamiento del torneo debido al clima de incertidumbre existente en torno a un posible rebrote del coronavirus.

El tenista francés Nicolas Mahut se ha pronunciado al respecto de la polémica decisión y ha cargado contra Piqué por lo que el considera falta de interés en jugar el torneo.

"Me hubiera gustado que Piqué pusiera tanta energía en defender la edición 2020 como en destruir la fórmula original", afirmó Mahut en 'ESPN'.

A su vez, el galo añadió que cree que el zaguero no está buscando soluciones para que pueda disputarse: "Me da la impresión que es alguien que no necesariamente está buscando soluciones para un torneo que había estado vigente durante más de 100 años".

De haberse disputado este año, hubiera sido la segunda edición del nuevo modelo ideado por el central del FC Barcelona.

Finalmente, la Copa Davis se disputará entre el 22 y el 28 de noviembre del próximo año en Madrid con España como vigente campeona.