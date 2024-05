En la rueda de prensa posterior a la heroica derrota ante Alexander Zverev en primera ronda de Roland Garros, Rafa Nadal mostró su cara más sincera.

El manacorí no descartó que fuera su última participación en la Copa de los Mosqueteros y desveló que hace apenas dos meses estuvo muy cerca de retirarse.

Además, el balear habló sobre sus objetivos tras Roland Garros. En concreto, se centró en uno: los Juegos Olímpicos de París que se disputarán este verano. Y Rafa quiere estar ahí.

"Espero volver a esta pista para los Juegos, eso me motiva y espero estar bien preparado. Después de los Juegos, tengo que ver cómo me encuentro a nivel de motivación, físico y nivel de tenis para ver si tiene sentido seguir jugando", explicó.

Es por ello que a pesar de estar en la lista de Wimbledon, es posible que se termine cayendo del Grand Slam londinense debido a que se disputa en hierba, lo que alteraría sus planes de entrenamientos.

"Parece difícil que vaya a Wimbledon. No creo que sea adecuado hacer una transición de hierba a tierra cuando los Juegos son en tierra. No es una idea positiva. Tenía el sueño de jugar en Roland Garros y me he sentido competitivo, pero no ha sido suficiente", señaló al respecto.

¿Cuándo llegará el momento de colgar la raqueta? Rafa no quiere hablar de fechas: "Disfruto del deporte, de la competicion, me gusta entrenar, me gusta jugar a tenis. Me gusta viajar con mi familia y disfruto de estos momentos que no van a volver. Quiero seguir aunque no sé hasta cuándo".