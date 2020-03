Rafa Nadal es uno de los deportistas más brillantes que ha dado el mundo y, para muchos, el mejor de todos cuantos ha habido y hay en España. El balear ha conquistado el torneo de Acapulco tras vencer a Taylor Fritz en dos sets, pero además de en dicho partido fue sobre todo tras él donde demostró la razón por la que es tan grande.

Y es que al manacorí ganar o perder no es lo que más le preocupa en su carrera: "El objetivo es dejar un buen ejemplo para los niños y para las niñas. Ganar o perder es parte del deporte, a veces se gana y otras se pierde, pero lo que siempre he querido es transmitir cosas positivas en la pista y fuera. En eso no quiero fallar".

Nadal valora de forma positiva su triunfo ante Fritz: "Me voy con el objetivo cumplido, ganar uno de los mejores torneos del mundo es añadir algo más en mi carrera y ahora toca disfrutar y preparar Indian Wells".

"Ganar significa que es un buen comienzo para tener confianza. Sigo compitiendo por añadir más títulos y ahora tengo uno más", dijo tras ganar al estadounidense en poco más de una hora.

Rafa Nadal es sin duda un ejemplo para el mundo del deporte y también para el mundo en general. El balear siempre se ha mostrado muy concienciado con todo lo que le rodea y es algo más que un tenista.

El balear, antes de la final, habló también sobre su retirada y de que el día en que diga adiós se acerca.