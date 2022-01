Tras caer en cuartos de final de las ediciones de 2020 y 2019 frente a Thiem y Tsitsipas, Rafa Nadal ha vuelto a 'colarse' en semifinales del Open de Australia tras doblegar a Denis Shapovalov en cinco mangas.

El tenista español, único integrante del 'Big Three' en el torneo 'aussie' (puede superar los 20 Grand Slams de Novak Djokovic y Roger Federer), arrancó el partido ganando plácidamente los dos primeros sets.

Sin embargo, el arduo calor y diversos problemas estomacales resintieron a Nadal, que cedió las dos siguientes mangas ante el canadiense en la Rod Laver Arena.

Tras vencer en tercera ronda a Karen Khachanov en cuatros duros sets y después de plantarse en un histórico tie-break ante Adrian Mannarino en octavos de final, Rafa ha vuelto a exprimir su cuerpo para llevarse el último set y consumar así su billete a semis.

En la penúltima ronda del Open se enfrentará contra el vencedor del duelo entre Monfils y Berretini. Rafa está a dos pasos de su 21º Gran Slam para ser el tenista más laureado de la historia.

One for the ages ✨

🇪🇸 @RafaelNadal defeats Denis Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 to reach his seventh #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/2vp5Enfeep