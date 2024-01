Rafa Nadal ya se encuentra en cuartos de final del Open 250 de Brisbane tras vencer este jueves a Kubler por 6-1 y 6-2.

En su retorno a las pistas después de un año sin jugar, el ganador de 22 Grand Slams no ha concedido ni un solo set en los dos partidos que ha disputado hasta la fecha, aunque la mejor noticia no es esa.

Tras meses de recuperación, rehabilitación, entrenamientos progresivos y pruebas a sí mismo, Nadal ha regresado sin dolor alguno.

"Lo importante es que la cadera no me molesta y el pie me responde, que es al final uno de mis problemas. Me puedo mover por la pista sin limitaciones. Esto me hace feliz y claro que me hace jugar mejor", ha reconocido tras vencer a Kubler.

Eso sí, reconoce que ha acusado una fatiga que viene a ser normal tras una temporada sin competir.

"Llevaba un año sin la tensión de un partido de verdad, eso hace que muscularmente esté cansado", ha añadido.

Con la mente puesta en estar al 100% en Roland Garros, no haberse resentido ni de la cadera ni del pie es una grandísima noticia para un Nadal que parece estar afrontando su última temporada como profesional. El Open de Australia, a la vuelta de la esquina... y la competitividad con Rafa no se negocia.