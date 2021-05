Rafa Nadal ya está en la final del Masters 1.000 de Roma tras vencer a Opelka por doble 6-4, y esperando a su próximo rival, que saldrá del Djokovic-Sonego. El manacorí ha mostrado un gran nivel en el torneo que precede a Roland Garros, su 'jardín', donde ya ha levantado la ensaladera en trece ocasiones.

Eso sí, tal y como él mismo ha afirmado tras el partido, la suerte no está en el número: "Creo que si me quedo con 13 títulos de Roland Garros no va a estar nada mal".

Todo apunta a que se medirá al número 1 del mundo en la final, aunque en su mente no cabe rival sino la victoria: "Lo que pase aquí no va a tener un impacto para dentro de dos semanas en París. Yo quiero ganar porque estamos en Roma. Yo creo que mi preparación para Roland Garros ya está hecha porque he hecho un buen proceso en el último mes".

"He jugado los cuatro torneos que tenía previstos. El único partido realmente negativo fue el de Rublev en Montecarlo. Yo lo que quiero ahora mismo es jugar un buen partido y vamos a ver. Estoy jugando cada vez mejor. Aquí he tenido un cuadro complicado y estoy en la final. He estado mucho tiempo en pista y me quedan dos semanas para Roland Garros después de Roma", ha añadido Nadal.

A su vez, al ser preguntado por los Juegos Olímpicos de Tokio que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto, Rafa ha señalado que él no es una voz con autoridad, pero que sí preferiría que se pospusieran al próximo año.

"Yo no puedo opinar de si se tienen que jugar o no. Se hará lo que se tenga que hacer. Se han tomado decisiones priorizando la salud de los deportistas y los ciudadanos. A nivel romántico, yo preferiría que se esperara un año más porque la mayoría de la población ya estará vacunada. La mayor fiesta del deporte sin público es menos", ha explicado el balear.