Novak Djokovic y Rada Nadal son los grandes candidatos a ganar el Roland Garros que ya está en marcha en París. El serbio llega tras vencer en el Open de Belgrado, mientras que Rafa acude a su torneo favorito tras hacer lo propio en el Masters 1000 de Roma. Ambos llegan en buena forma al segundo Grand Slam de la temporada y con la posibilidad de volver a cruzarse en semifinales.

Nadal tiene tomada la medida a Djokovic en la arcilla. De los últimos cinco partidos en tierra frente al balcánico, el español ha vencido en todos ellos. Y es que la última vez que el serbio ganó a Nadal en tierra fue en cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2016.

Precisamente, en el Foro Itálico fue donde hace escasas semanas Nadal venció al serbio para levantar su décimo título en Roma. Sobre el porqué de las victorias de Nadal en estos últimos encuentros ha sido preguntando el número uno del mundo, quien lo ha explicado de forma rápida y sencilla.

"Probablemente debido a mi nivel de tenis en esos partidos no he alcanzado su nivel cuando su nivel en tierra siempre está ahí. Siempre es muy alto, si no llegas a ese alto nivel en esta superficie no tienes ninguna opción de ganar", dice Novak en rueda de prensa previa a su debut en París.

El de Belgrado se enfrentará en primera ronda de Roland Garros al estadounidense Tennys Sandgren. Por su parte, Rafa debutará en su competición fetiche frente al australiano Alexei Popyrin.