Por si alguien tenía alguna duda, el US Open ha sido la consagración de Carlos Alcaraz como uno de los mejores tenistas del panorama actual. Con solo 19 años, 4 meses y 6 días, el murciano se ha proclamado campeón del Abierto de Estados Unidos y ha escalado hasta el número 1 de la ATP, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conseguirlo.

Su irrupción ha echado por tierra el crédito de esa 'Next Generation' que forman los Zverev, Medvedev, Tsitsipas y compañía, que parecía que podían derrocar al 'Big Three' (Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic), pero cuya sombra no ha sido tan alargada como se esperaba.

Ahora, abierta la veda de los 'grandes', cabe analizar en qué punto se encuentra Alcaraz en comparación con los tres más grandes tenistas de la historia.

El murciano se ha alzado con seis títulos, incluyendo el US Open y el Masters 1.000 de Madrid y sumando 84 victorias en su corta carrera con saldo favorable en duelos ante el 'top 10'.

Rafa Nadal, número 2 con mayor palmarés

A la edad de Carlitos, Rafa ya era número 2, había ganado su primer Roland Garros, hasta cuatro Masters 1000 y diversos torneos de la ATP.

Sin embargo, el manacorí no escaló hasta la cima del ranking hasta que tuvo 22 años, 2 meses y 15 días, en 2008, temporada en la que se alzó con otra Copa de Mosqueteros, derrotó a Federer en su 'jardín' de Wimbledon y conquistó los Juegos Olímpicos de Pekín.

Federer, a lo Kyrgios

El Roger de 19 años era un tenista completamente distinto al que recordamos ahora. Su elegancia y carisma vino precedida de una candente irritabilidad que acababa con muchas raquetas reventadas en la pista.

El suizo, a la edad de Alcaraz, perdía tanto como ganaba, siendo número 29 del mundo. No sería hasta 2004, cuando tenía 22 años y 5 meses, cuando Roger se coronó número 1 del mundo tras vencer en Australia y revalidad Wimbledon

Djokovic, en plena maduración

El serbio ya asomaba por el 'top 10' con apenas 19 años, pero su palmarés y balance eran muy escasos. Apenas contaba con 45 victorias en el circuito, pero estaba encuadrado en el 21º puesto del ránking.

Ya con 24 años, tras vencer a Nadal en Wimbledon 2011, el actual ganador de 21 'grandes' se adjudicó el número 1 del mundo.

Alcaraz ha sido el más joven de la historia en escalar hasta el número 1, pero en términos de palmarés no está tan cerca de Rafa Nadal, pero sí por encima de Federer y Djokovic. Si las lesiones le respetan y mantiene la regularidad de cuerpo, mente y espíritu, Alcaraz va a dar muchas alegrías a sus seguidores.