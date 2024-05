En su comparecencia previa al debut en el Masters 1000 de Roma, Rafa Nadal se ha mostrado muy positivo tras reaparecer en Barcelona y coger sensaciones en Madrid.

"Tengo que seguir viendo día a día, pero estoy contento por cómo me siento", ha explicado el manacorí.

"Es un buen momento pese a que los resultados no acompañen. Estoy disfrutando jugando. Soy feliz haciendo lo que hago", ha añadido.

Seguidamente, le han preguntado por su retirada, ante lo que el balear ha dejado una bonita reflexión,

Cuando cuelgue la raqueta no será porque no es feliz, sino porque su cuerpo no se lo permite.

"Cuando hablo de retirada, no es porque ya no sea feliz jugando o no me sienta lo suficientemente competitivo", ha señalado Nadal.

"Se trata de que el cuerpo no era capaz de jugar semanas seguidas, no era capaz de permitirme entrenar y disfrutar de los entrenamientos en el día a día", ha añadido.

Al igual que ocurrió en Barcelona y Madrid, Rafa Nadal se despedirá de Roma en esta edición del Masters 1000, trofeo que ha alzado en diez ocasiones.