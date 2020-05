El tenis ha vuelto.... con un torneo de exhibición en la localidad de Hohr-Grenzhausen, en Alemania. En él, ocho tenistas se dieron cita para vivir la primera prueba desde que el deporte de la raqueta se parase por coronavirus. Entre ellos, un campeón, Yannick Hanfmann, que recibió un premio muy especial.

Porque de galardón le dieron un rollo de papel higiénico, tan apreciados en algunos supermercados y zonas del mundo en el comienzo de la crisis del coronavirus.

"Lo veo como algo lleno de ironía, es el mejor trofeo que se puede obtener ahora", comentó en 'Tennis Magazin".

Hanfmann se alegra de haber vuelto a coger la raqueta: "No me he olvidado de jugar, eso está bien. El factor diversión y la competición son lo mejor que me llevo de estos cuatro días. El tenis es lo que más eché de menos en casa".

El germano quiso aportar alguna idea para cuando el tenis vuelva de forma más profesional: "Sets rápidos, recortar descansos..."

"Sí lo retomaría para cuando pudiera haber público. No me gustó el ambiente en silencio. Deberían venir, sin estar callados, y también cambiar de asiento durante los puntos como en el tenis universitario", afirma.