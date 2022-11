Carlos Alcaraz dice adiós al Masters 1.000 de París. Y lo hace por lesión. La peor noticia para un tenista. Sobre todo mirando lo que se viene en el calendario. El murciano se retiró ante Holger Rune en los cuartos de final, cuando se estaba disputando el segundo set.

Fue atendido en el banquillo por el médico, que le tocaba el costado izquierdo. El tenista tenía molestias en el abdomen y no podía efectuar el saque con normalidad. Eso le llevó a parar el partido y comunicar al árbitro que se retiraba.

Noticias muy preocupantes teniendo en cuenta que apenas quedan diez días para que eche a andar la Copa de Maestros, las ATP Finals, en Turín. Allí el murciano llega como número 1 del mundo y aspira al último gran torneo de la temporada.

Alcaraz había llegado en una muy buena forma a este partido, arrasando en las dos rondas anteriores. Sin embargo, los problemas físicos le impidieron competir y ni pudo terminar el encuentro ante Rune, que jugará las semifinales del torneo.

Ahora la gran incógnita es cómo llegará Alcaraz a Turín. Pregunta que también se hace Rafa Nadal, eliminado en la primera ronda de París después de dos meses sin competir. Número 1 y 2 del mundo, las ATP Finals las afrontarán entre algodones.

Get well soon, @carlosalcaraz 🙏@holgerrune2003 moves into the Paris semis with Alcaraz forced to retire after sustaining an injury in the second set#RolexParisMasters pic.twitter.com/fWMxFWmWud