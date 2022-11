Falta muy poco para que llegue el último gran torneo de la temporada de tenis: las ATP Finals. Mientras se disputa estos días el Masters 1.000 de París, ya se conocen quiénes son los ocho tenistas que van a disputar la Copa de Maestros. Los ocho primeros clasificados del ranking.

Y entre ellos los dos españoles que lideran el tenis español: Carlos Alcaraz (número 1 del mundo) y Rafa Nadal. El balear cayó eliminado este martes de París en primera ronda al perder contra Tommy Paul en tres sets (3-6, 7-6 (4) y 6-1).

Novak Djokovic también estará en la cita de Turín, de momento como número 3. El serbio no ha podido jugar en este 2022 ni el Open de Australia ni el US Open al no vacunarse contra el coronavirus. Sí salió campeón en Wimbledon, superando al australiano Nick Kyrgios.

Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruus, Andrey Rublev y Felix Auger-Aliassime completan la lista. Se han quedado fuera Hubert Hurkacz y Taylor Fritz al caer ambos en la segunda ronda de París.

El único torneo que le queda a Nadal

La Copa de Maestros es el único torneo que todavía no ha conquistado Nadal. El balear no llegará en las mejores condiciones, aunque espera poder competir: "Ahora mismo, si no pasa nada raro de aquí al domingo, mi intención es estar en Turín, no tengo otro plan en la cabeza".

"No tengo nada que perder en las Nitto ATP Finals, además, a mi edad nunca sabes cuándo será la última vez", dijo el tenista de 36 años.