Novak Djokovic no jugará el Masters 1000 de Canadá, uno de los torneos que va antes del US Open y que se celebra del 5 al 14 de agosto, al no vacunarse de COVID-19. El país requiere a todos los extranjeros que lleguen a estar vacunados para así evitar hacer una cuarentena de 14 días.

El tenista serbio confía en poder jugar el siguiente Grand Slam, el US Open. Sin embargo, Djokovic podría encontrarse con el mismo problema en Estados Unidos y es que los americanos exigen a todos los extranjeros que lleguen al país que estén vacunados, algo que Novak no cumple.

El pesimismo era cada vez más grande en el entorno de Djokovic. Así hablaba el otro día su propio entrenador sobre la posibilidad del serbio de jugar el US Open: "No tengo ninguna esperanza. No creo que Biden cambie las reglas antes de que comience el torneo". El número 6 del ranking ATP ya dijo que no iba a vacunarse ni para jugar el US Open ni el Masters 1.000 de Cincinnati.

"Si estás vacunado pero eres positivo puedes entrar en Estados Unidos, pero te vetan si no estás vacunado y eres negativo. Hay demasiada política en el mundo del deporte", comentaba el entrenador.

En caso de que finalmente Djokovic no juegue tampoco el Masters 1.000 de Canadá ni el US Open, el serbio estará parado más de un mes hasta que vuelva a jugar la Copa Davis en Valencia, representando a Serbia.

De este modo, Djokovic suma a la lista una nueva polémica por no estar vacunado, tal y como ocurriera el pasado mes de enero en Australia, cuando le deportaron del país sin dejarle jugar el Open de Australia al no estar vacunado.