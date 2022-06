Es una de las medidas más importantes que ha llevado a cabo la ATP en los últimos tiempos. Será una prueba piloto, podría mantenerse para la próxima temporada: los entrenadores vuelven al tenis masculino.

No comenzará en Wimbledon, pero sí estará presente en el US Open. Sin embargo esta medida no pone de acuerdo a todos. Nick Kyrgios ha protestado. Precisamente el tenista australiano no tiene entrenador.

"Estoy completamente en desacuerdo. Se pierde una de las particularidades que solo tiene este deporte. El jugador tiene que manejar el partido por sí mismo. Esa es la belleza de esto", ha afirmado Kyrgios en sus redes sociales.

Y pone un ejemplo: "¿Qué ocurre si un jugador de los top juega contra uno de perfil más bajo, que no puede permitirse un entrenador?".

El siempre polémico Kyrgios juega en el circuito sin entrenador. Y no entiende esta medida llevada a cabo por la ATP. Una prueba piloto para lo que resta de temporada después de Wimbledon.

Kyrgios continúa preparando el Grand Slam de hierba. En el torneo de Mallorca cayó en octavos de final, donde se tuvo que retirar por unas molestias musculares en su abdomen. Unas molestias que, en principio, no le impedirán estar en el All England Club.

"Todo el mundo que sigue el tenis sabe lo que es Wimbledon, y la gente que no sigue el tenis también. Es un gran ejemplo. De niño, quieres ganar Wimbledon", dijo el tenista.