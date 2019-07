El tenista español Rafael Nadal, tras alzarse el pasado 9 de junio con su duodécimo Roland Garros, comenzó con buen pie su andadura en el torneo londinense de Wimbledon. Logró una cómoda victoria frente a Yuichi Sugita y, siendo conocedor del enfrentamiento que le deparará la segunda ronda este jueves ante Nick Kyrgios, salió a rueda de prensa mostrándose contundente ante el morbo generado por su rival, que parece haber comenzado a jugar ya el partido.

"Mi posición es muy clara, es un jugador de mucho talento, un rival muy peligroso para la segunda ronda, lo sé, y tengo que dar el 100%", reconoció Nadal asumiendo que "preferiría que pasara más tarde": "Tengo la suficiente humildad para decir las cosas como son. Prefiero jugar con gente más fácil, y sobre todo en una superficie como esta, pero yo no lo elijo los cuadros". Ante un enfrentamiento tan temprano como complicado, concluyó afirmando que para ganarle tiene que buscar su mejor versión.

Kyrgios, imprevisible tanto dentro como fuera de la pista, no huye del morbo y, a pesar de su sanción en el pasado Masters 1000 de Roma por sus desplantes hacia el juez de silla, prosigue su particular 'show' frente a los medios. Nadal, elegante, reseñó que le "da igual lo que haga y lo que quiera de su vida: "No me molesta que haga lo que le apetezca". "Yo soy un profesional de este deporte, y pienso en tenis, y tengo la suficiente edad ya para no entrar en juegos que no tienen ningún sentido en mi carrera", dijo tajante para concluir con la polémica que rodea al encuentro que se disputará este jueves en la pista central del torneo londinense.

Dado que el tenista australiano acostumbra a dar espectáculo en la pista más allá del devenido por el juego, Nadal señaló que "es imprevisible contra jugadores que no son 'top', que tiene la obligación de ganar". "Jugaré contra un jugador de gran talento, un jugador muy peligroso cuando quiere jugar al tenis. Normalmente, contra los mejores jugadores, quiere jugar tenis. Cuando eso sucede, es un rival muy peligroso", admitió el tenista manacorí, que busca su tercer doblete anual conquistando Ronald Garros y Wimbledon en la misma temporada, gesta que ya logró en 2008 y 2010.

