"Es un partido que me hace ilusión...". Esta es la reflexión de Rafa Nadal sobre el partido que le va a enfrentar a Novak Djokovic en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos 2024. Un duelo histórico. Los dos tenistas que más Grand Slams han ganado en todo el circuito.

Un partido muy especial. Porque podría ser el último contra Nole para un Rafa que está disputando con muchas dudas el cuadro individual. Sus problemas físicos le hicieron incluso plantearse sólo jugar los dobles con Carlos Alcaraz.

"He sido capaz al final de encontrar la manera de ganar y estoy feliz por ello porque me da la oportunidad de volver a jugar mañana, que es un partido que me hace ilusión, aunque soy precavido porque no sé a qué nivel competitivo puedo estar. Pero bueno, voy a intentarlo, estoy disfrutando de la experiencia y ganar siempre sabe bien", dijo el balear en la previa.

El choque entre el serbio y el español comenzará no antes de las 13.30 horas en la pista Philippe Chatrier, donde Nadal ha conquistado hasta catorce Roland Garros. Se podrá seguir en TV a través de 'La 1' y 'Eurosport'.

Y aunque la dificultad es mayúscula, a Rafa sobre la tierra siempre hay que darle opciones. Y muchas. Además, el balear ya sabe lo que es ganar un oro olímpico (no Djokovic). Lo logró en el año 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Nadal, protagonista en la ceremonia inaugural al portar la antorcha ante la Torre Eiffel, es uno de los grandes héroes de París. Y esta tarde podría firmar una nueva gesta.