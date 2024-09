Carlos Alcaraz es el tenista de moda. Este curso 2024 ha levantado dos Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon. Y aunque en el US Open se despidiera antes de tiempo por el cansancio acumulado, su año ha sido espectacular también con la plata olímpica.

Y Rafa Nadal, quien fuera su pareja en París, ha apostado por él como "uno de los mejores de la historia" en el futuro: "Yo creo que va a ser uno de los mejores de la historia y no creo que la comparación le haga daño".

Así lo ha dicho en 'El Hormiguero': "Creo que él está haciendo, y va a seguir haciendo, su camino, y creo que es una coincidencia increíblemente agradable que después de una carrera como la que yo estoy teniendo, haya salido alguien como él. La verdad que es difícil que de un mismo país, después de un jugador como yo, salga otro que va a hacer historia en el deporte".

Sobre su eliminación en Nueva York, habla de "cansancio y saturación": "Yo no creo que esté mal mentalmente, yo creo que le está un poquito cansado, un poquito saturado, de todo lo que ha conseguido durante este verano, que ha ganado Roland Garros, ha ganado Wimbledon y ha llegado a la final de las Olimpiadas".

"Hay un momento dado que la mente también necesita un poco de descanso, pero yo he visto que él había dicho que tenía algún problema y yo no veo ningún problema. Todo lo contrario, lo que veo es que probablemente el calendario con un año olímpico se hace más apretado y en algún momento él, que ha ganado tanto, ha tenido una exigencia muy dura", sentencia Rafa.

Su 2024 ha terminado

Ha dejado claro Rafa que su temporada ha terminado, pero que no piensa en la retirada a corto plazo: "Ahora mismo se han terminado para mí los objetivos que tenía marcados para este año. No he conseguido lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano de lo que he estado".

"Ahora estoy entrenando cada día, pero disfrutando de otras cosas de la vida", dijo el tenista español.