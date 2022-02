La final del Open de Australia 2021 entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev será recordada como una de las más apasionantes de la historia del tenis. Tras ir cayendo dos sets a cero y con la tercera manga completamente cuesta arriba, el manacorí logró dar la vuelta a la tortilla y se llevó su 21º grande.

En 'Eurosport', la leyenda del tenis John McEnroe ha equiparado la remontada del español a la que él sufrió en 1984.

"Yo sufrí una de esas remontadas como las que hizo Nadal. Estaba dos sets arriba ante Ivan Lendl en Roland Garros de 1984 y perdí. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido... Nadal no ha podido jugar durante meses por la operación en el pie, después cogió el COVID y luego pasó lo de Djokovic, que debía haberse cruzado con él en semifinales. Y verle hacer eso y como lo ha hecho... Me gustaría decir que ha sido la mejor remontada desde aquella que me hizo Lendl. Y fue más grande que la que hizo Djokovic ante Tsitsipas el año pasado en Roland Garros", ha explicado el ganador de siete Grand Slam.

Seguidamente, ha apuntado el momento en el que al ruso se le escapó la final: "El punto de inflexión fue el 2-3 y 0-40 con saque de Rafa en el tercer set. Parecía que Rafa estaba desinflado. No resignado, porque nunca lo está, pero parecía que iba a perder en tres sets. Creo que Medvedev jugó un par de puntos flojos, se confío porque podía saborear la victoria. Y entonces dejó que el público volviera a entrar en el partido y ese fue un factor importante. A partir de ahí empezó a mostrar su nerviosismo, se mostró frustrado con el público y eso fue peor para él. Ese fue el punto de inflexión. Cuando dejó entrar a Rafa en el partido, dejó también volver al público y entonces se produjo una de las remontadas más grandes que he visto".

De hecho, McEnroe señala a la falta de experiencia del número 2 del mundo: "En el tercer set Medvedev mostró signos de debilidad. Se quejó al árbitro, empezó a hacer gestos al público y odiaba que la gente le aplaudiera cuando hacía una doble falta. Sé por lo que estaba pasando, estaba dando lo mejor de él y quería respeto. No quiere decir que esté mal que la gente apoye a Nadal, porque es el más grande, muy humilde, un gran ser humano y un gran jugador. Es comprensible, pero no quieres que la gente abuchee tus fallos".

Sobre Nadal, el estadounidense destaca su tesón: "Nadal tiene un corazón de león y la mayor cualidad que debería tener cualquier deportista: la voluntad de dar todo lo que tienes sin importar lo que pase, ganes, pierdas o empates. Nadal juega de forma muy inteligente. Sabe cuando ceder un punto o dos, algo que no hacía antes, pero sigue en el partido hasta el final y los jóvenes no están a ese nivel. No creo que haya nadie con esa consistencia. Djokovic se le ha acercado, pero no creo que haya nadie en la historia del tenis que haya sido como Nadal".

Por último, y en relación al 'Big Three', McEnroe solo descarta a Federer: "Creo que es difícil que Federer gane otro Grand Slam. ¿Cuánto va a jugar? Pero tampoco esperábamos que Rafa ganase aquí. Con Novak, todo está en el aire y más aún si no juega en Roland Garros. Si eso es así, ya sabéis lo que pasa: que Rafa alcanzará el 22".