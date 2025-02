Medvedev, sobre su posible retirada: "Me gusta el tenis y sigo ganando muchísimo dinero, continuaré..."

Medvedev, sobre su 'posible' retirada: "Me gusta el tenis y sigo ganando dinero, continuaré..."

Daniil Medvedev atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. A sus 28 años, el ruso no consigue levantar cabeza y ya acumula 21 meses sin ganar un título, lejos de su mejor nivel.

En este 2025, Medvedev sigue sin poder salir de su mala racha. En los dos torneos que ha disputado hasta la fecha, cayó en la segunda ronda del Open de Australia ante el joven Learner Tien y, más recientemente, en los octavos de final del ATP de Róterdam frente al italiano Mattia Bellucci, de 23 años.

Ante esta situación, han surgido rumores y preguntas sobre su posible retirada, a las que el ruso ha respondido en 'Sportskeeda': "Las preguntas sobre el final de mi carrera son prematuras".

Después de caer en el ATP de Róterdam, el número siete del mundo se mostró tranquilo y aseguró: "Me gusta el tenis, sigo ganando muchísimo dinero, así que continuaré jugando hasta que pueda. Si salgo del Top 100 del Ranking ATP, no sé... Pero eso es algo que probablemente no ocurra. Estoy seguro de que puedo volver más fuerte, eso es todo".

El próximo torneo de Daniil Medvedev será el ATP Doha 2025, del 17 al 22 de febrero. Un torneo que ganó hace dos años, en el 2023, y donde intentará recuperar su mejor versión para sumar puntos y escalar en el ranking.