Sigue la tensión en el tenis femenino. Tras varios encontronazos entre tenistas ucranianas y rusas a lo largo de la temporada, Roland Garros ha sido sede del último episodio de tensión por el conflicto bélico en el país del este de Europa.

Al final del partido, que concluyó con victoria de Sabalenka por 6-3 y 6-2, Kostyuk le negó el saludo argumentando que la bielorrusa no había sido suficientemente contundente condenando la invasión rusa.

En la previa del partido, Sabalenka habló sobre las críticas que había recibido anteriormente por su rival, y aseguró que la postura de la ucraniana se debe a las presiones que recibe en su país.

"Si Kostyuk me odia, no puedo hacer nada al respecto. Si dan la mano a rusos y bielorrusos, luego les llegarán muchos mensajes desde su país. Entiendo por qué no lo hacen", aseguró Sabalenka en rueda de prensa.

El público de la Philippe Chartier abucheó el gesto de la ucraniana, ante lo que Sabalenka hizo una reverencia en el centro de la pista mientras Kostyuk se retiraba.

"Que diga con quién va. Nunca dije que la odiase, pero no la respeto. Hace 15 mese que empezó todo y ningún ruso o bielorruso se ha interesado por mi situación", dijo la ucraniana.

Este no ha sido el único encontronazo entre rusas y ucranianas, ya que en el Masters de Roma Anhelina Kalinina también le negó el saludo a Veronika Kudermetova, y en Indian Wells, Lesia Tsurenko ni siquiera saltó a jugar con Sabalenka.