La madre de Novak Djokovic, Dijina, ha concedido una entrevista al medio serbio 'Blic' y ha atacado por sorpresa a Roger Federer, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia.

"No es conveniente decir si Federer u otras personas me molestan, pero creo que sí, porque es un poco arrogante", ha afirmado la madre del número 1 del tenis mundial.

Este desencuentro viene del año 2019, de la final de Wimbledon, que se llevó el serbio. "Fue el partido más difícil para mí este año. En la pista donde todos aplauden a Federer, un puñado aplaudíamos a Djokovic", explica Dijina.

Asimismo, ha relatado cómo fueron los inicios de Novak con una raqueta en la mano: "Ni en mis mejores sueños imaginaba que fuese un campeón a nivel mundial. Cuando empezó a jugar al tenis, también practicaba otros deportes. Ninguno de nosotros había sido tenista", recuerda la madre de Djokovic. "Tras admitirle me dijo: 'no he visto a un niño más talentoso aquí desde Monica Seles'".

"Llamamos a muchas puertas para encontrar un patrocinador que ayudara a Novak a ir al Open de Australia o a Roland Garros porque era una gran suma de dinero. Al final recibimos ayuda de gente de Israel. No fue fácil", cuenta.

"Pasamos muchos nervios durante este periodo, pero así es la vida. Mi marido habló con muchos empresarios serbios para invertir en Novak, no para darle dinero, sino para hacerle un contrato, pero ellos no querían", recuerda.