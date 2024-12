Una leyenda del tenis, "preocupado" por Alcaraz: "Se va a sentir frustrado por la altura de sus rivales..."

Carlos Alcaraz ya tiene cuatro Grand Slams en su palmarés y eso que su carrera acaba de terminar: el US Open de 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros y Wimbledon 2024. Pero a pesar de ello, la leyenda John McEnroe cree que va a sufrir durante su carrera por la diferencia de altura con otros rivales con Jannik Sinner.

"Ves a sus rivales y son todos tan grandes... ¿Tienen la velocidad explosiva de Alcaraz? No, pero me preocupa Carlos, porque mide 1,83 y el resto de tenistas le van a volver loco", dice en palabras que recoge 'AS'.

"Se va a enfrentar a tipos que sacan desde una montaña y se va a sentir frustrado, como pasó a final de esta temporada. Va a ser muy difícil, pero deberá ser fuerte", se explica.

Sobre el nuevo dúo del tenis, Andy Murray entrenando a Novak Djokovic, McEnroe está emocionado por verlo: "Estoy feliz por esta colaboración entre Murray y Djokovic...".

"Estoy seguro de que será una colaboración muy breve, pero creo que esta unión da más interés al tenis a nivel mundial. Espero que Djokovic gane el Open de Australia porque Murray necesita sensaciones positivas en su primera experiencia como entrenador", finaliza.

Entre el 12 de enero y el 26 de enero se celebrará el Australia Open. El primer grande del año. Y podría repetirse esa lucha a tres: Sinner, Alcaraz y Djokovic.