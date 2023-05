Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Madrid. Se medirá al croata Borna Coric este viernes. Y llega absolutamente lanzado. No ha mostrado ni una sola debilidad en este torneo. Tampoco en un Conde de Godó en el que se proclamó campeón con un tenis brillante.

El tenis se rinde al fenómeno Alcaraz. El extenista Andy Roddick le ha comparado con Rafa Nadal y Roger Federer cuando tenían su edad... y cree que es el mejor de los tres.

"Creo que es el tenista de 19 años más completo que he visto nunca. Federer no ganó su primer grande hasta los 21, y Rafa Nadal lo ganó con 17, pero no fue tan bueno en todas las superficies hasta los 20 o 22. Alcaraz no tiene debilidades", ha escrito en sus redes sociales el norteamericano.

Otra leyenda del tenis que se rinde al juego del número 2 del mundo (el número 1 sigue siendo Novak Djokovic). Alcaraz quiere repetir título en Madrid, donde ya reinó la temporada pasada.

Y entre ceja y ceja tiene Roland Garros, su gran objetivo de la tierra batida. Allí sí se esperan las comparecencias de Nadal y Djokovic, que estarían recuperados de su lesión.