Un legendario entrenador de tenis dicta sentencia sobre la rivalidad Sinner - Alcaraz: "No está por encima..."

Jannik Sinner es el campeón del Open de Australia por segundo año consecutivo. Se ha vuelto a mostrar como el tenista más completo en pista dura. No ha tenido rival. Tampoco un Carlos Alcaraz que cayó en cuartos de final contra Novak Djokovic, que posteriormente se tuvo que retirar por una lesión.

Y Patrick Mouratoglou, legendario entrenador de tenis, cree que los dos tenistas que dominan el circuito están a la par: "No, Sinner no está por encima de todos...".

"No creo que esté por encima de Carlos. Creo que cuando Carlos está en su mejor momento, hay un enfrentamiento real y no estoy seguro de quién gana. Nadie lo puede decir. Y todos sus partidos han sido muy ajustados, y Carlos ha ganado algunos muy importantes contra él. No diría que está por encima. Creo que ellos dos están por encima del resto", dice el que fuera preparador de Serena Williams.

Cree que el tenista murciano comete más errores porque "juega con mucho más riesgo": "Carlos está cometiendo más errores no forzados que Sinner. Está jugando con mucho más riesgo. La calidad de Sinner es que juega en un ritmo altísimo sin fallar, lo que es su gran característica...".

"Lo mejor de Carlos es que tiene un poder increíble con su raqueta y también cambia muy bien de ritmo. Jannik lo hace todo al mismo ritmo, muy alto, así que es diferente", explica Mouratoglou en palabras que recoge 'Eurosport' este jueves.

En el número de torneos están muy igualados. Alcaraz cuenta con cuatro Grand Slams y Sinner, tres. "Mira los trofeos. Ambos han ganado dos Grand Slams durante el pasado año. Por ahora, Carlos ha ganado más Grand Slams que Sinner y es más joven...", dice el legendario entrenador sobre la gran rivalidad que sólo acaba de empezar en el mundo del tenis.