Nick Kyrgios acumula ya varias semanas consecutivas en las que es noticia por su lamentable comportamiento. Los árbitros son casi siempre su objeto de ira. Esta vez ha ocurrido en las semifinales del torneo ATP 250 de Houston, donde fue eliminado en semifinales.

Todo ocurrió en el segundo set, cuando uno de los árbitros cantó mala una bola. El australiano pidió la utilización del Ojo de Halcón... a pesar de que en ese circuito no estaba presente esa tecnología.

Al comunicárselo el árbitro, Kyrgios no daba crédito. Parecía que se acababa de enterar de que en los torneos de tierra no se utiliza el ojo de halcón. "¿Qué hacéis aquí, entonces?, ¿qué estáis haciendo?", le gritó al árbitro.

Después, tras caer eliminado, se desahogó en redes sociales de nuevo cargando contra los árbitros: "Cometen errores con demasiada frecuencia. Muchos jugadores parecían insatisfechos con su desempeño esta semana en Houston...".

Haha again… falls all on me. Umpires seem to make these mistakes a little too often. A lot of players seemed dissatisfied with the performance of them this week in Houston. More punishment? Potentially new umpires? Semi final, ‘I missed it nick’ on clay 5-5 in the second set 😂 https://t.co/twdrC5Npwv