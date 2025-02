Kyrgios utiliza a un tenista para atacar a Sinner por su caso de dopaje

Kyrgios no cesa en su ataque contra Sinner tras dar positivo en clostebol y el australiano ha vuelto a escribir en sus redes sociales mensajes claros que están dirigidos en contra del tenista italiano. La rivalidad entre los dos tanto dentro de la pista como fuera de ella es ya un clásico del mundo del tenis y en cada noticia relacionada con Jannik, Nick ofrece sus puntos de vista en cualquier medio de comunicación.

En este nuevo capítulo, un tercer protagonista entra en escena y es que Alexandre Müller, tenista francés y número 60 del ranking ATP, ha sufrido en sus propias carnes el proceso de realizar un test antidopaje tras disputar un encuentro que finalizaba a altas horas de la noche.

Este control no gustó al francés y en sus redes sociales quiso publicar un mensaje de protesta ante la obligación de la organización a completar un examen médico que, según Muller, no tenía ningún tipo de sentido.

En este sentido, Nick Kyrgios, tras ver la publicación que el francés había lanzado sobre esta situación al término del encuentro, quiso aprovechar la oportunidad de volver a ensuciar aún más la imagen de Sinner tras lo sucedido hace semanas atrás.

La contestación del australiano no tiene desperdicio: "Solo dí que no lo sabías y que es solo culpa de tu equipo si hay esteroides ahí", ha lanzado un Kyrgios con sorna tras no estar para nada de acuerdo con la decisión tomada por la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA).

Sin embargo, estas reacciones no generan ninguna sorpresa en el aficionado al tenis. La rivalidad que existe entre estos dos tenistas supera en muchas ocasiones el limite del respeto entre dos jugadores de la misma competición. No obstante, Sinner ha querido aparcar este tema y no hacer ningún tipo de declaración que pueda dañar su imagen o la de otro compañero.

La vuelta de Sinner a las pistas no será hasta el mes de mayo. La competición en la que Sinner tendrá la oportunidad de volver a demostrar todo su potencial como tenista será el Masters 1000 de Roma. La sanción impuesta por el jurado permite a Sinner participar en cualquier Grand Slam, aunque torneos como el Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo, o Montecarlo y Madrid en abril, sufrirán la ausencia de uno de los jugadores más importantes en la actualidad.