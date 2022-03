Nick Kyrgios volvió a las andadas. Después de perder contra Rafa Nadal rompió su tercera raqueta del partido, la lanzó al suelo y casi choca contra el cuerpo de uno de los recogepelotas, situado a 10 metros de su banco.

Tras el incidente, el tenista australiano escribió por Instagram al joven Tei Park, donde se disculpó por lo acontecido. “¡Hola, hermano! Lo siento por el incidente con mi raqueta, fue un completo accidente. ¿Estás bien? Me preguntaba si te podría enviar una raqueta y si aceptarías mis disculpas. ¿Estás mañana en la pista?”, redactó Kyrgios.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG — Billy Bang (@villievang) March 18, 2022

“Gracias por hablarme, estoy completamente bien. Me encantaría tener una raqueta y por supuesto acepto las disculpas. Mañana estaré en las pistas de nuevo”, contestó Park a los mensajes del actual número 132 del ranking de la ATP.

Pero el australiano quiso que el incidente quedara en el recuerdo y, de nuevo, se volvió a disculpar. “No quería que fuese cerca de ti, para ser honesto. Mañana iré a las pistas y te buscaré para darte la raqueta”, escribió Kyrgios en otro mensaje.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022

Kyrgios, tras caer derrotado en cuartos de final de Indian Wells contra Rafa Nadal por 7-6/5-7/6-4, se pronunció al respecto en rueda de prensa. "¿Qué quieres que diga sobre ello? ¿Qué era mi intención golpearle? No. ¿Lancé la raqueta cerca de él? Cayó a un metro de mi pie, rebotó y casi le golpea. Soy humano y las cosas a veces pasan así. Fue un rebote muy desafortunado y creo que si lo hubiera hecho un millón de veces tampoco le habría dado”, mencionó el australiano.

Después de su victoria, el balear, que no pudo ver la desafortunada acción de su rival, opinó sobre el comportamiento de Kyrgios. “De alguna manera me gusta su carácter, pero cuando permites a los jugadores hacer estas cosas, no sabes dónde está la línea”, señaló.

He was so nervous! But hopefully makes use of the racket!!! Take it easy young king ❤️👑 pic.twitter.com/nIIBaFinCR — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022

Finalmente, Tei Park recibió la raqueta de la mano del propio Kyrgios y el joven le agradeció su gesto. “Lo siento por lo de ayer, ¿estás bien?”, preguntó el australiano en el último vídeo, publicado en sus redes sociales.